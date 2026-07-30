Игрокам сборной Аргентины грозит наказание после финала ЧМ-2026

"Дисциплинарный комитет ФИФА получил отчет, касающийся инцидентов, произошедших во время финального матча. Следуя содержащейся в нем рекомендации, комитет начал дисциплинарные разбирательства в связи с возможными нарушениями статьи 14 пункта 1i дисциплинарного кодекса ФИФА (нападение на соперника — прим.) в отношении Молины (два эпизода) и Паредеса (три эпизода), а также Айялы (один эпизод).