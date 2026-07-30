Игрокам сборной Аргентины грозит наказание после финала ЧМ-2026

Дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование в отношении нескольких представителей сборной Аргентины после массовой потасовки, произошедшей по окончании финала чемпионата мира — 2026 против Испании. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Решающий матч турнира состоялся 19 июля в Нью-Джерси и завершился победой испанской команды в дополнительное время со счетом 1:0. Сразу после финального свистка между футболистами вспыхнул конфликт.
Во время инцидента полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес ударил защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем толкнул хавбека Гави. Науэль Молина попытался нанести удар Родри, а один из тренеров аргентинской команды Роберто Айяла вступил в конфликт с Даниэлем Ольмо.
"Дисциплинарный комитет ФИФА получил отчет, касающийся инцидентов, произошедших во время финального матча. Следуя содержащейся в нем рекомендации, комитет начал дисциплинарные разбирательства в связи с возможными нарушениями статьи 14 пункта 1i дисциплинарного кодекса ФИФА (нападение на соперника — прим.) в отношении Молины (два эпизода) и Паредеса (три эпизода), а также Айялы (один эпизод).
Также начаты дисциплинарные разбирательства в связи с возможными нарушениями статьи 14 пункта 1b (неспортивное поведение) в отношении Молины (один эпизод), еще одного аргентинского игрока Тьяго Альмады (один эпизод), а также испанца Гави (один эпизод)", — говорится в заявлении ФИФА.