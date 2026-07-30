Романцев раскрыл, какая сборная на ЧМ напомнила игру «Спартака»

У испанцев с фланговыми хавбеками Руисом, Баэной, Ямалем и опорником Родри она хороша во всех отношениях. Они быстры при поддержании атак и возвратах в оборону, отлично чувствуют партнёров. Да ещё умеют вести игру и управлять ей. В чём большая заслуга ключевой фигуры капитана Родри. Неслучайно ФИФА назвала его лучшим на турнире, хотя многие думали, что им станет Месси. И меня это не удивило, поскольку Лионель не выглядел так, как в Катаре, где привёл команду к чемпионству.