Романцев раскрыл, какая сборная на ЧМ напомнила игру «Спартака»

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
перерыв
Динамо Мн
0
:
Нефтчи
1
Все коэффициенты
П1
13.50
X
5.30
П2
1.28
Футбол. Лига конференций
перерыв
Жальгирис В
1
:
Динамо Тб
1
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.15
П2
5.75
Футбол. Кубок России
1-й тайм
ФК 10
1
:
Космос
1
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.45
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Аякс
:
Войводина
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.00
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Лудогорец
:
Хапоэль Тель-Авив
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.63
П2
4.17
Футбол. Лига конференций
21:00
Балкани
:
Богемианс Д
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.24
П2
2.82
Футбол. Лига конференций
21:00
Шкендия
:
Браво
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.83
П2
7.17
Футбол. Лига конференций
20:30
ТНС
:
Флора
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Бейтар И
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.25
П2
4.00
Футбол. Лига конференций
20:30
Валлетта
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
13.20
X
6.25
П2
1.73
Футбол. Лига конференций
20:30
Дерри Сити
:
Риека
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.60
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
21:15
ЮНА Штрассен
:
Партизан
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.00
П2
1.63
Футбол. Лига конференций
21:15
Сьон
:
БАТЭ
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Панатинаикос
:
Пакш
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.40
П2
9.20
Футбол. Лига конференций
21:30
Гент
:
ЛНЗ
Все коэффициенты
П1
1.59
X
3.98
П2
6.37
Футбол. Лига конференций
21:30
ЧФР
:
Алашкерт
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.40
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Аустрия
:
Лиепая
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.97
П2
12.50
Футбол. Лига конференций
21:30
Зриньски
:
Валюр
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.33
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
21:30
ГКС Катовице
:
Жилина
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.20
П2
4.95
Футбол. Лига конференций
21:45
Копер
:
Рунавик
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.13
П2
6.71
Футбол. Лига конференций
21:45
Колрейн
:
ХИК
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.67
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
22:00
Сутьеска
:
МЛ Витебск
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.36
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
22:00
Брага
:
Железничар Пн
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
21.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Малишево
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Динамо Тр
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.70
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Вестри
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 3:2
Тобол Кс
1
:
Паневежис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Атлетик Э
0
:
Вадуц
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
3
:
КДВ
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
1
:
Динамо Брл
2
П1
X
П2

Романцев раскрыл, какая сборная на ЧМ напомнила игру «Спартака»

Олег Романцев ответил на вопрос о схожести игровых стилей «Спартака» под его руководством и сборной Испании, ставшей чемпионом мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Евгений Мессман/ТАСС

— Скажите, Олег Иванович, футбол Испании, основанный на быстром пасе, не напомнил игровой стиль вашего «Спартака» 90-х?

— Не вопрос, а просто бальзам на душу! Признаюсь, когда следил, как Испания на скорости коротким и средним пасом проходит середину или строит атаки, в голову действительно приходило то, о чём вы меня спросили.

В ту пору такая игра была визитной карточкой «Спартака». Причём нравилась не только самим ребятам, но болельщикам наших соперников. Потому искренне рад, что чемпионом стала сборная, победившая благодаря футболу, которому я старался никогда не изменять и всегда им восхищался. А строится он на грамотных и отлаженных действиях средней линии.

У испанцев с фланговыми хавбеками Руисом, Баэной, Ямалем и опорником Родри она хороша во всех отношениях. Они быстры при поддержании атак и возвратах в оборону, отлично чувствуют партнёров. Да ещё умеют вести игру и управлять ей. В чём большая заслуга ключевой фигуры капитана Родри. Неслучайно ФИФА назвала его лучшим на турнире, хотя многие думали, что им станет Месси. И меня это не удивило, поскольку Лионель не выглядел так, как в Катаре, где привёл команду к чемпионству.

В 90-х, о которых вы вспомнили, у меня не было проблем с полузащитниками. Карпин, Мостовой, Цымбаларь, Кульков, Ледяхов, Аленичев, Титов, Тихонов… Целая россыпь талантов! Каюсь, если кого-то пропустил, — время-то бежит. Признаюсь, что иногда памятью возвращаюсь в то футбольное время, и душа теплеет, — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Олег Романцев тренировал «Спартак» с 1989-го по 1995 год, а также с 1997-го по 2003 год. Под его руководством «красно-белые» становились восьмикратными чемпионами России, трехкратными обладателями Кубка страны, а также выигрывали чемпионат и Кубок СССР. Также Романцев выводил «Спартак» в полуфиналы трех главных еврокубковых турниров: Лиги чемпионов (1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98).