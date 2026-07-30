УЕФА отверг предложение ФИФА о продаже прав на чемпионат мира

Позиция Европы ясна. Мы никогда не легитимизируем эту модель. Ни у кого нет морального права продавать то, что ему доверено лишь на хранение для следующего поколения. По итогам сегодняшнего обсуждения ни одна национальная сборная УЕФА не примет участия ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе, если только предложение не будет полностью снято и не будут даны юридически обязывающие гарантии того, что ФИФА никогда больше не откроет свое управление и соревнования для частных инвесторов.