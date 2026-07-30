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УЕФА отверг предложение ФИФА о продаже прав на чемпионат мира

УЕФА резко раскритиковала желание ФИФА продать часть прав на чемпионат мира.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

УЕФА выступил с официальным заявлением, в котором сообщил о готовности отказаться от участия европейских сборных в турнирах ФИФА, если организация передаст часть прав на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам.

"УЕФА и все 55 входящих в него национальных ассоциаций выступают единым фронтом. Мы единогласно и недвусмысленно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования ФИФА частным инвесторам.

Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Он создавался поколениями игроков, национальных сборных и болельщиков на всех континентах. Ни одна его часть никогда не должна быть отдана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается.

То, что предложение такой огромной важности для футбола было подготовлено втайне и почти доведено до утверждения без каких-либо серьезных консультаций с теми, кому доверено управление игрой, безответственно и недопустимо. Это не просто серьезный провал руководства, но и прямой отказ ФИФА от выполнения своих обязанностей хранителя мирового футбола.

Национальным ассоциациям по всему миру сейчас предъявлен ультиматум: либо принять необратимый захват величайших соревнований футбола, либо столкнуться с последствиями. Это не «демократическое решение», а управление через запугивание — акт принуждения, недостойный института, которому доверено попечительство над мировой игрой.

Однако наше противодействие выходит далеко за рамки процедуры.

Как только внешние инвесторы получат доли собственности в соревнованиях ФИФА, футбол изменится навсегда. Коммерческая отдача станет постоянным обязательством. Ожидания инвесторов превратятся в ежедневное давление. С этого момента каждое решение по международному календарю, каждое решение по формату соревнований и каждое решение, определяющее будущее футбола, будет приниматься уже не исходя из интересов самой игры, а исходя из интересов акционеров.

Эта модель не имеет места в мировом футболе. Будущее футбола не может быть продиктовано ожиданиями тех, чья главная обязанность — максимизация финансовой отдачи. Интересы национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков не могут быть подчинены интересам инвесторов. Футбол не имеет права закладывать свое будущее ради финансовой выгоды.

Позиция Европы ясна. Мы никогда не легитимизируем эту модель. Ни у кого нет морального права продавать то, что ему доверено лишь на хранение для следующего поколения. По итогам сегодняшнего обсуждения ни одна национальная сборная УЕФА не примет участия ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе, если только предложение не будет полностью снято и не будут даны юридически обязывающие гарантии того, что ФИФА никогда больше не откроет свое управление и соревнования для частных инвесторов.

Никто не должен питать иллюзий: УЕФА и его национальные ассоциации будут противостоять этим планам с абсолютной решимостью. Бывают моменты, когда институты оценивают не по тому, на что они готовы согласиться, а по тому, что они отказываются предать. Сейчас именно такой момент. Некоторые вещи просто слишком важны, чтобы их продавать.

Чемпионат мира ФИФА принадлежит футболу. Так было и так будет всегда. И пока у Европы есть голос, он никогда не будет продаваться", — говорится в заявлении.