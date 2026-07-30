Страны КОНКАКАФ отвергли план Инфантино по продаже прав на ЧМ

По итогам заседания участники выразили серьезную обеспокоенность отсутствием прозрачной процедуры рассмотрения инициативы, слишком сжатыми сроками ее обсуждения и тем, что предложение не прошло утверждение в руководящих органах ФИФА. Кроме того, представители конфедерации усомнились в необходимости привлекать частный капитал для финансирования программ FIFA Forward после самого прибыльного чемпионата мира в истории.