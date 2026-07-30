Страны КОНКАКАФ отвергли план Инфантино по продаже прав на ЧМ

КОНКАКАФ выступила против идеи ФИФА о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом говорится в заявлении Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Ранее УЕФА сообщил о готовности бойкотировать турниры под эгидой ФИФА, если организация не откажется от этой инициативы.
В КОНКАКАФ напомнили, что на протяжении последних десяти лет конфедерация строила свою работу на принципах служения футболу, прозрачности и ответственного управления. Там также отметили, что история уже показывала, к чему приводит отход от этих ценностей.
Для обсуждения предложения президента ФИФА о создании компании FIFA Forward Enterprise и продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам КОНКАКАФ провела встречу с участием президентов всех 41 ассоциации-члена, руководства конфедерации и представителей Совета ФИФА.
По итогам заседания участники выразили серьезную обеспокоенность отсутствием прозрачной процедуры рассмотрения инициативы, слишком сжатыми сроками ее обсуждения и тем, что предложение не прошло утверждение в руководящих органах ФИФА. Кроме того, представители конфедерации усомнились в необходимости привлекать частный капитал для финансирования программ FIFA Forward после самого прибыльного чемпионата мира в истории.
В результате КОНКАКАФ и все 41 ассоциация-член единогласно отклонили предложение. Также представители конфедерации поручили своим членам Совета ФИФА обсудить возможность использования существующих резервов организации для увеличения финансирования программы FIFA Forward в регионе и указать президенту ФИФА на необходимость соблюдать предусмотренные уставом процедуры управления.
«Благодаря этим действиям КОНКАКАФ подтверждает, что будущее футбола — и его величайшее достояние — должно оставаться в руках нашей футбольной семьи», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.