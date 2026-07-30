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В Коморах поддержали идею ФИФА о продаже прав на ЧМ

Глава Коморской федерации объяснил, что это связано с нехваткой денег.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Президент Коморской федерации футбола Саид Али Саид Атуман заявил, что предложение ФИФА о продаже части прав на чемпионат мира частным инвесторам заслуживает обсуждения. По его словам, для многих африканских ассоциаций инициатива может оказаться привлекательной из-за серьезных финансовых трудностей.

"Наша проблема: как достать деньги? Сейчас у нас нет ни одного спонсора. В прошлом году Comores Télécom дала нам примерно 100−150 тысяч евро. Как в таких условиях конкурировать с Марокко, Алжиром, Кот-д’Ивуаром? Богатые страны могут готовить игроков, строить инфраструктуру, закупать оборудование — и неудивительно, что потом у них есть результат. Большинство европейских стран таких проблем не знают.

Мы не говорим, что африканские страны за или против, но нельзя отвергать это предложение, не изучив его. Если бы я был европейцем, возможно, у меня было бы другое мнение, но я живу в другой реальности. Comores Télécom в прошлом году едва покрыла мне один матч. Легко сказать: «Надо отказаться».

Но нужно также быть уверенным, что ФИФА сохранит свою независимость. Это риск. Однако для африканских стран это не табу", — приводит слова Атумана источник L'Equipe.

Ранее сообщалось, что ФИФА предложила продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Ассоциациям, поддержавшим инициативу, может быть выплачено по 40 млн долларов.

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