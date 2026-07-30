В Коморах поддержали идею ФИФА о продаже прав на ЧМ

Мы не говорим, что африканские страны за или против, но нельзя отвергать это предложение, не изучив его. Если бы я был европейцем, возможно, у меня было бы другое мнение, но я живу в другой реальности. Comores Télécom в прошлом году едва покрыла мне один матч. Легко сказать: «Надо отказаться».