В США выступили против планов ФИФА продать часть прав на ЧМ

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.
Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства для ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от главы ФИФА Джанни Инфантино.
Накануне УЕФА заявил о готовности всех европейских команд бойкотировать ЧМ-2030, если ФИФА не откажется от этой идеи. КОНКАКАФ также выступила против инициативы организации и сообщила, что к возможному бойкоту могут присоединиться команды Южной Америки.
«Федерация футбола США поддерживает позицию КОНКАКАФ и ее членов», — сказано в сообщении пресс-службы USSF.
Ранее сообщалось, что Инфантино обсуждал создание FFE с представителями, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Инвестиционную группу может возглавить компания Thrive Capital, основанная Джошуа Кушнером — младшим братом Джареда Кушнера, зятя Трампа.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.