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В США выступили против планов ФИФА продать часть прав на ЧМ

Федерация футбола США (USSF) выступила против инициативы Международной федерации футбола (ФИФА) по продаже части коммерческих прав на чемпионат мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.

Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства для ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от главы ФИФА Джанни Инфантино.

Накануне УЕФА заявил о готовности всех европейских команд бойкотировать ЧМ-2030, если ФИФА не откажется от этой идеи. КОНКАКАФ также выступила против инициативы организации и сообщила, что к возможному бойкоту могут присоединиться команды Южной Америки.

«Федерация футбола США поддерживает позицию КОНКАКАФ и ее членов», — сказано в сообщении пресс-службы USSF.

Ранее сообщалось, что Инфантино обсуждал создание FFE с представителями, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Инвестиционную группу может возглавить компания Thrive Capital, основанная Джошуа Кушнером — младшим братом Джареда Кушнера, зятя Трампа.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.