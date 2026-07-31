Премьер-министр Великобритании призвал Инфантино уйти в отставку

Энди Бернем заявил, что Джанни Инфантино не должен занимать должность президента Международной федерации футбола. Причиной послужила инициатива ФИФА по привлечению частных инвестиций в коммерческие права организации, включая права на чемпионаты мира. Высказывание Бернема приводит телеканал Sky News.
Глава британского правительства назвал предложение ФИФА «возмутительным» и отметил, что сама возможность выдвижения подобной идеи свидетельствует о несоответствии Инфантино занимаемой должности.
Ранее Футбольная ассоциация Англии поддержала бойкот ФИФА, инициированный Союзом европейских футбольных ассоциаций. К позиции УЕФА присоединились несколько британских министров. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, а также Азиатская футбольная конфедерация выступили против коммерческого плана ФИФА, однако не поддержали бойкот.
Согласно сообщениям СМИ, ФИФА намерена привлечь 4,2 млрд долларов через продажу частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права. Отмечается, что потенциальным покупателем акций может выступить фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа.