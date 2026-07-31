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Премьер-министр Великобритании призвал Инфантино уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем призвал Джанни Инфантино покинуть пост главы ФИФА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Энди Бернем заявил, что Джанни Инфантино не должен занимать должность президента Международной федерации футбола. Причиной послужила инициатива ФИФА по привлечению частных инвестиций в коммерческие права организации, включая права на чемпионаты мира. Высказывание Бернема приводит телеканал Sky News.

Глава британского правительства назвал предложение ФИФА «возмутительным» и отметил, что сама возможность выдвижения подобной идеи свидетельствует о несоответствии Инфантино занимаемой должности.

Ранее Футбольная ассоциация Англии поддержала бойкот ФИФА, инициированный Союзом европейских футбольных ассоциаций. К позиции УЕФА присоединились несколько британских министров. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, а также Азиатская футбольная конфедерация выступили против коммерческого плана ФИФА, однако не поддержали бойкот.

Согласно сообщениям СМИ, ФИФА намерена привлечь 4,2 млрд долларов через продажу частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права. Отмечается, что потенциальным покупателем акций может выступить фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа.