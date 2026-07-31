Премьер-министр Великобритании призвал Инфантино уйти в отставку

Ранее Футбольная ассоциация Англии поддержала бойкот ФИФА, инициированный Союзом европейских футбольных ассоциаций. К позиции УЕФА присоединились несколько британских министров. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, а также Азиатская футбольная конфедерация выступили против коммерческого плана ФИФА, однако не поддержали бойкот.