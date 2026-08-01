Марокко вместо Чили. Звезда ЧМ-2026 Возинья передумал

Вратарь стал одним из главных открытий чемпионата мира-2026, где сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла вничью с будущими чемпионами испанцами (0:0), вышла из группы, а в 1/16 финала в дополнительное время проиграла сборной Аргентины (2:3), не потерпев за весь турнир ни одного поражения в основное время.