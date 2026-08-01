Марокко вместо Чили. Звезда ЧМ-2026 Возинья передумал

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, находящийся в статусе свободного агента, обсуждает условия личного контракта с марокканским клубом «Беркан», сообщает Globo.
По информации источника, 40-летний вратарь согласовывает с клубом оставшиеся детали контракта.
Ранее президент чилийского клуба «Коло-Коло» Анибаль Моса заявлял, что Возинья продолжит карьеру в его команде. Однако футболист в расположение клуба не прибыл, якобы из-за проблем с документами.
Вратарь стал одним из главных открытий чемпионата мира-2026, где сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла вничью с будущими чемпионами испанцами (0:0), вышла из группы, а в 1/16 финала в дополнительное время проиграла сборной Аргентины (2:3), не потерпев за весь турнир ни одного поражения в основное время.
До старта турнира на аккаунт Возиньи в соцсети было подписано порядка 56 тысяч человек, сейчас этот показатель составляет 29,5 миллиона подписчиков.
Согласно данным Transfermarkt, после ЧМ-2026 стоимость игрока увеличилась в 10 раз — с 50 до 500 тысяч евро.