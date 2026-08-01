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Марокко вместо Чили. Звезда ЧМ-2026 Возинья передумал

40-летний голкипер сборной Кабо-Верде должен был стать игроком чилийского клуба «Коло-Коло», но что-то пошло не так.

Источник: Reuters

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, находящийся в статусе свободного агента, обсуждает условия личного контракта с марокканским клубом «Беркан», сообщает Globo.

По информации источника, 40-летний вратарь согласовывает с клубом оставшиеся детали контракта.

Ранее президент чилийского клуба «Коло-Коло» Анибаль Моса заявлял, что Возинья продолжит карьеру в его команде. Однако футболист в расположение клуба не прибыл, якобы из-за проблем с документами.

Вратарь стал одним из главных открытий чемпионата мира-2026, где сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла вничью с будущими чемпионами испанцами (0:0), вышла из группы, а в 1/16 финала в дополнительное время проиграла сборной Аргентины (2:3), не потерпев за весь турнир ни одного поражения в основное время.

До старта турнира на аккаунт Возиньи в соцсети было подписано порядка 56 тысяч человек, сейчас этот показатель составляет 29,5 миллиона подписчиков.

Согласно данным Transfermarkt, после ЧМ-2026 стоимость игрока увеличилась в 10 раз — с 50 до 500 тысяч евро.