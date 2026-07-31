Герой ЧМ Возинья не может присоединиться к своему новому клубу

По информации источника, 40-летний футболист не прибыл в команду в установленные сроки из-за проблем с оформлением визовых документов. Из-за отсутствия чилийского консульства в Кабо-Верде документы оформляются через Португалию. При этом у Возиньи нет португальского гражданства, что увеличивает сроки процедуры.
В окружении Возиньи надеются, что вратарь сможет отправиться в Чили до конца этой недели.
Возинья стал одним из главных открытий ЧМ-2026. 40-летний вратарь помог команде, представляющей небольшое островное государство в Африке с населением чуть более полумиллиона человек, не проиграть ни одного матча на турнире в основное время.
Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0), а в 1/16 финала в дополнительное время уступила аргентинцам (2:3).
За последние полтора месяца число подписчиков Возиньи в социальных сетях выросло более чем в 600 раз — с 45 тыс. до 29 млн. Благодаря этому он стал самым популярным вратарем в мире по количеству подписчиков, опередив голкипера «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа (18,3 млн).
«Коло-Коло» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Чили, опережая ближайших преследователей на 12 очков.