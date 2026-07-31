Герой ЧМ Возинья не может присоединиться к своему новому клубу

За последние полтора месяца число подписчиков Возиньи в социальных сетях выросло более чем в 600 раз — с 45 тыс. до 29 млн. Благодаря этому он стал самым популярным вратарем в мире по количеству подписчиков, опередив голкипера «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа (18,3 млн).