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Герой ЧМ Возинья не может присоединиться к своему новому клубу

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья до сих пор не присоединился к чилийскому «Коло-Коло». Об этом сообщает AS.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 40-летний футболист не прибыл в команду в установленные сроки из-за проблем с оформлением визовых документов. Из-за отсутствия чилийского консульства в Кабо-Верде документы оформляются через Португалию. При этом у Возиньи нет португальского гражданства, что увеличивает сроки процедуры.

В окружении Возиньи надеются, что вратарь сможет отправиться в Чили до конца этой недели.

24 июля Возинья стал игроком «Коло-Коло», подписав с командой контракт до конца года с опцией продления еще на один сезон. Сообщалось, что зарплата вратаря сборной Кабо-Верде в чилийском клубе составит около 50 тыс. долларов в месяц.

Возинья стал одним из главных открытий ЧМ-2026. 40-летний вратарь помог команде, представляющей небольшое островное государство в Африке с населением чуть более полумиллиона человек, не проиграть ни одного матча на турнире в основное время.

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0), а в 1/16 финала в дополнительное время уступила аргентинцам (2:3).

За последние полтора месяца число подписчиков Возиньи в социальных сетях выросло более чем в 600 раз — с 45 тыс. до 29 млн. Благодаря этому он стал самым популярным вратарем в мире по количеству подписчиков, опередив голкипера «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа (18,3 млн).

«Коло-Коло» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Чили, опережая ближайших преследователей на 12 очков.