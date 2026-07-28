Стала известна зарплата звезды ЧМ-2026 Возиньи в новом клубе

На ЧМ-2026 команда Кабо-Верде завершила выступление в 1/16 финала, уступив Аргентине. Несмотря на поражение, Возинья провел яркий матч: несколько раз спас сборную и едва не помог команде создать сенсацию в игре против Лионеля Месси и действующих чемпионов мира.