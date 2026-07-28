Стала известна зарплата звезды ЧМ-2026 Возиньи в новом клубе

По информации СМИ, 40-летний голкипер будет получать 47 млн чилийских песо в месяц. Эта сумма составляет около 3,9 млн рублей или 49,8 тыс долларов.
Для сравнения, один из самых известных игроков команды Артуро Видаль зарабатывает значительно больше — 114 млн песо в месяц (примерно 9,4 млн рублей или 120 тыс долларов).
Возинья стал одним из главных открытий чемпионата мира — 2026. Голкипер попал в символическую сборную турнира по версии болельщиков.
На ЧМ-2026 команда Кабо-Верде завершила выступление в 1/16 финала, уступив Аргентине. Несмотря на поражение, Возинья провел яркий матч: несколько раз спас сборную и едва не помог команде создать сенсацию в игре против Лионеля Месси и действующих чемпионов мира.
Ранее вратарь выступал за португальский «Шавиш», игравший во втором дивизионе страны. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 500 тыс евро. За карьеру Возинья также представлял «Жил Висенте» (Португалия), «Зимбру» (Молдова), АЕЛ (Кипр) и «Тренчин» (Словакия).