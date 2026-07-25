Ставший звездой на ЧМ-2026 голкипер сборной Кабо-Верде нашел новый клуб

Возинья благодаря своей отличной игре на ЧМ-2026 стал очень популярным в соцсетях. Сейчас у него уже 29,5 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) — это рекорд среди голкиперов.