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Ставший звездой на ЧМ-2026 голкипер сборной Кабо-Верде нашел новый клуб

40-летний Возинья подпишет контракт с чилийском «Коло-Коло».

Источник: Getty Images

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья продолжит карьеру в чилийском «Коло-Коло». Об этом сообщили журналисты Фабрицио Романо и Герман Гарсия Грова в соцсети X.

О подписании контракта с 40-летним голкипером должно быть объявлено в ближайшие дни.

Сборная Кабо-Верде успешно выступила на дебютном чемпионате мира 2026 года. Команда заняла второе место в группе H, сыграв вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0). В 1/16 финала команда Кабо-Верде уступила Аргентине только в дополнительное время — 2:3.

Возинья благодаря своей отличной игре на ЧМ-2026 стал очень популярным в соцсетях. Сейчас у него уже 29,5 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) — это рекорд среди голкиперов.

До начала турнира у Возиньи было около 50 тыс. подписчиков, а резкий рост начался после сенсационного результата матча первого тура группового этапа, когда голкипер сумел не пропустить от Испании.

Возинья последние два сезона играл за «Шавеш» из второго дивизиона чемпионата Португалии. С июля он находится в статусе свободного агента.