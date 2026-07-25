Ставший звездой на ЧМ-2026 голкипер сборной Кабо-Верде нашел новый клуб

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья продолжит карьеру в чилийском «Коло-Коло». Об этом сообщили журналисты Фабрицио Романо и Герман Гарсия Грова в соцсети X.
О подписании контракта с 40-летним голкипером должно быть объявлено в ближайшие дни.
Сборная Кабо-Верде успешно выступила на дебютном чемпионате мира 2026 года. Команда заняла второе место в группе H, сыграв вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0). В 1/16 финала команда Кабо-Верде уступила Аргентине только в дополнительное время — 2:3.
Возинья благодаря своей отличной игре на ЧМ-2026 стал очень популярным в соцсетях. Сейчас у него уже 29,5 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) — это рекорд среди голкиперов.
До начала турнира у Возиньи было около 50 тыс. подписчиков, а резкий рост начался после сенсационного результата матча первого тура группового этапа, когда голкипер сумел не пропустить от Испании.
Возинья последние два сезона играл за «Шавеш» из второго дивизиона чемпионата Португалии. С июля он находится в статусе свободного агента.