В Госдепе США опровергли переговоры Рубио с Инфантино

Инфантино столкнулся с серьезной критикой после того, как стало известно о планах ФИФА продать долю коммерческих прав на чемпионат мира. Организация намеревалась создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise стоимостью 20 миллиардов долларов и продать ее четверть за 4,2 миллиарда внешним инвесторам. Ряд федераций раскритиковали это предложение. УЕФА и все 55 входящих в нее национальных федераций заявили о бойкоте соревнований под эгидой ФИФА и потребовали от Инфантино уйти в отставку.