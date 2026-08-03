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В Госдепе США опровергли переговоры Рубио с Инфантино

Госсекретарь США Марко Рубио не планирует проводить телефонный разговор с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Об этом заявил помощник госсекретаря Дилан Джонсон.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«У госсекретаря в планах нет разговора с Инфантино, и на сегодняшнее утро звонка не будет. Нужно лучше проверять свои источники — или можно просто спросить нас», — написал помощник Рубио по связям с общественностью Дилан Джонсон в социальных сетях.

Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что Инфантино планирует обратиться за поддержкой к администрации президента США Дональда Трампа на фоне давления с требованием его отставки с поста главы ФИФА. Отмечалось, что он должен был провести телефонные переговоры с Рубио.

Инфантино столкнулся с серьезной критикой после того, как стало известно о планах ФИФА продать долю коммерческих прав на чемпионат мира. Организация намеревалась создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise стоимостью 20 миллиардов долларов и продать ее четверть за 4,2 миллиарда внешним инвесторам. Ряд федераций раскритиковали это предложение. УЕФА и все 55 входящих в нее национальных федераций заявили о бойкоте соревнований под эгидой ФИФА и потребовали от Инфантино уйти в отставку.

Несмотря на то, что 1 августа ФИФА отказалась от своих планов по продаже доли в чемпионате мира, Футбольная ассоциация Уэльса стала первой федерацией, публично объявившей об отказе поддержать переизбрание Инфантино на пост президента ФИФА.