Эрве Ренар спустя 11 лет вновь возглавил сборную Кот-дИвуара

О его возвращении на этот пост сообщила Ивуарийская федерация футбола в социальных сетях. О назначении Эрве Ренара сообщается в социальных сетях Ивуарийской федерации футбола (FIF). 57-летний тренер уже работал со сборной Кот-д'Ивуара с 2014-го по 2015 год и привел команду к победе в Кубке африканских наций в 2015 году. Он также выиграл этот турнир со сборной Замбии в 2012 году.
Последним местом работы Ренара была сборная Туниса, которую он возглавил по ходу чемпионата мира 2026 года. Под его руководством команда проиграла Японии и Нидерландам, заняла последнее место в группе F, после чего специалист покинул свой пост.
Ранее Эрве Ренар также возглавлял сборные Анголы, Марокко и Саудовской Аравии, а также работал с клубами во Франции, Англии, Вьетнаме и Алжире. С 2023-го по 2024 год Ренар возглавлял женскую сборную Франции.
На чемпионате мира 2026 года сборная Кот-д'Ивуара дошла до 1/16 финала, где уступила Норвегии со счетом 1:2. Предыдущим наставником «слонов» был Эмерс Фаэ, контракт которого истек 31 июля и продлен не был.