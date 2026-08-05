Эрве Ренар спустя 11 лет вновь возглавил сборную Кот-дИвуара

О его возвращении на этот пост сообщила Ивуарийская федерация футбола в социальных сетях. О назначении Эрве Ренара сообщается в социальных сетях Ивуарийской федерации футбола (FIF). 57-летний тренер уже работал со сборной Кот-д'Ивуара с 2014-го по 2015 год и привел команду к победе в Кубке африканских наций в 2015 году. Он также выиграл этот турнир со сборной Замбии в 2012 году.