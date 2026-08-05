Города США требуют от ФИФА обещанных выплат после ЧМ-2026

После этого города, выбранные для проведения матчей чемпионата мира 2026 года, поинтересовались, распространяется ли аналогичная программа и на них. По информации The Athletic, руководители ФИФА неоднократно в устной форме заверяли представителей принимающих городов, что они также получат по 1 миллиону долларов. Однако официального объявления по этому поводу сделано не было, а выплаты до сих пор не произведены.