Города США требуют от ФИФА обещанных выплат после ЧМ-2026

Перед клубным чемпионатом мира 2025 года, который проходил в США, президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что каждый из 11 американских городов, принимавших матчи турнира, получит по 1 миллиону долларов в качестве «наследственного вклада». Предполагалось, что эти средства направят на строительство мини-футбольных полей и реализацию социальных проектов.
После этого города, выбранные для проведения матчей чемпионата мира 2026 года, поинтересовались, распространяется ли аналогичная программа и на них. По информации The Athletic, руководители ФИФА неоднократно в устной форме заверяли представителей принимающих городов, что они также получат по 1 миллиону долларов. Однако официального объявления по этому поводу сделано не было, а выплаты до сих пор не произведены.
Матчи чемпионата мира в США принимали Сиэтл, район залива Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Атланта, Филадельфия, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Майами и Бостон.
По словам представителей принимающих комитетов, многие из них сейчас завершают свою деятельность после окончания турнира, из-за чего возникают сложности с определением организации, которая должна получить обещанные средства. Кроме того, некоторым комитетам необходимо подготовить финансовую отчетность, однако они не знают, учитывать ли эти выплаты. На данный момент представители ФИФА отказались комментировать эту ситуацию.
По данным источника, представители нескольких принимающих городов недоумевают, почему ФИФА, ожидающая получить более 15 миллиардов долларов выручки по итогам финансового цикла 2023−2026 годов, до сих пор не перечислила сравнительно небольшие суммы городам, которые взяли на себя значительную часть расходов по проведению турнира. Операционный бюджет чемпионата мира составил около 2,7 миллиарда долларов.
Несмотря на растущие расходы, ФИФА и организаторы турнира утверждали, что чемпионат мира принесет США значительный экономический эффект за счет туризма и сопутствующих мероприятий. По оценке организации, проведение турнира должно было обеспечить американской экономике около 30,5 миллиарда долларов.