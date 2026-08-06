Гави покрасил волосы в розовый цвет в честь победы на ЧМ-2026

Ранее свое обещание выполнил защитник сборной Испании Марк Кукурелья, который сделал татуировку с изображением главного тренера команды Луиса де ла Фуэнте. Также публичные обещания давали одноклубники Гави по «Барселоне» Педри и Ламин Ямаль: первый пообещал перекрасить волосы в блонд, а второй — отрастить бороду.

