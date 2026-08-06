Гави покрасил волосы в розовый цвет в честь победы на ЧМ-2026

22-летний испанец выполнил обещание, которое он дал во время группового этапа, и покрасил волосы в розовый цвет. Гави показал свой новый образ, опубликовав селфи в соцсетях.
«Человек слова», — подписал фото футболист.
Сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале ЧМ-2026 сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
Гави провел на турнире два матча, не сумев отметиться результативными действиями.
Ранее свое обещание выполнил защитник сборной Испании Марк Кукурелья, который сделал татуировку с изображением главного тренера команды Луиса де ла Фуэнте. Также публичные обещания давали одноклубники Гави по «Барселоне» Педри и Ламин Ямаль: первый пообещал перекрасить волосы в блонд, а второй — отрастить бороду.