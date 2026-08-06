Каннаваро заявил, что в сборной Узбекистана была «крыса»

«Кто-то распространял слишком много ложной информации. Возможно, потому, что я иностранный тренер. Правила, которым мы следовали, не я придумал — это европейские стандарты. Я до сих пор не понимаю, почему распространялось столько недостоверной информации. Предыдущий главный тренер — отличный местный специалист, который добился хороших результатов. Но это не должно быть поводом для постоянной критики в мой адрес. Я чувствовал, что необходимо прояснить этот вопрос. Возможно, из-за того, что в национальной команде была “крыса”, распространялось много ложной информации», — сказал Каннаваро на пресс-конференции.