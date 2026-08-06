Каннаваро заявил, что в сборной Узбекистана была «крыса»

Под руководством 52-летнего итальянского специалиста сборная Узбекистана неудачно выступила на ЧМ-2026, уступив сборным Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).
«Кто-то распространял слишком много ложной информации. Возможно, потому, что я иностранный тренер. Правила, которым мы следовали, не я придумал — это европейские стандарты. Я до сих пор не понимаю, почему распространялось столько недостоверной информации. Предыдущий главный тренер — отличный местный специалист, который добился хороших результатов. Но это не должно быть поводом для постоянной критики в мой адрес. Я чувствовал, что необходимо прояснить этот вопрос. Возможно, из-за того, что в национальной команде была “крыса”, распространялось много ложной информации», — сказал Каннаваро на пресс-конференции.
Каннаваро возглавил сборную Узбекистана в октябре 2025 года. Под его руководством команда провела 13 матчей, в которых одержала четыре победы при трех ничьих и шести поражениях. Контракт с Каннаваро рассчитан до октября 2027 года.
Ранее Каннаваро работал с китайскими командами «Гуанчжоу Эвергранд» (2014−2015, 2017−2021) и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (2016−2017), тренировал саудовский «Аль-Наср» (2015−2016), сборную Китая (2019) и итальянские клубы «Беневенто» (2023−2024) и «Удинезе» (2024), а также был главным тренером загребского «Динамо» (2024−2025).