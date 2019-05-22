Марадону задержали в аэропорту Буэнос-Айреса
Бывшая подруга Диего хочет от него денег.
Бывшая подруга Диего хочет от него денег.
Диего Марадона вернулся на родину, чтобы сделать операцию на плече. После прилета легенду футбола ненадолго задержали в аэропорту
Марадоне сообщили, что его бывшая подруга Рочо Олива подала против него иск и требует 6 млн долларов и квартиру в Палермо. Аргентинцу, который сейчас тренирует мексиканский «Дорадос», помог его юрист Матиас Морла. Выйдя из аэропорта, Марадона разместил в соцсетях совместное фото.
Марадона и Рочо Олива встречались 6 лет. Пара рассталась в декабре 2018-го. Девушка, которая моложе Диего на 30 лет, теперь хочет получить компенсацию за разрыв отношений.
Андрей Санталов