Текущие события
Футбол. Кубок России
22.05
Локомотив1
Урал0
Футбол. Зарубежный
24.05
Амьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
24.05
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
24.05
Кан
Бордо
Футбол. Зарубежный
24.05
Дижон
Тулуза
Футбол. Зарубежный
24.05
Марсель
Монпелье
Все события
Фоторепортажи
21Сборная России обыграла швейцарцев
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
22 мая, источник: Sportmail.ru

Марадону задержали в аэропорту Буэнос-Айреса

Бывшая подруга Диего хочет от него денег.

Наверх
Источник: AP 2019

Диего Марадона вернулся на родину, чтобы сделать операцию на плече. После прилета легенду футбола ненадолго задержали в аэропорту Буэнос-Айреса.

Марадоне сообщили, что его бывшая подруга Рочо Олива подала против него иск и требует 6 млн долларов и квартиру в Палермо. Аргентинцу, который сейчас тренирует мексиканский «Дорадос», помог его юрист Матиас Морла. Выйдя из аэропорта, Марадона разместил в соцсетях совместное фото.

Во время загрузки произошла ошибка.

Марадона и Рочо Олива встречались 6 лет. Пара рассталась в декабре 2018-го. Девушка, которая моложе Диего на 30 лет, теперь хочет получить компенсацию за разрыв отношений.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Турнир Семина: «Локомотив» выиграл Кубок России
Евгению Трефилову запретили работать со сборной России
Тульский «Арсенал» впервые в истории сыграет в Лиге Европы
«Арсенал» и «Челси» вернут 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы
Чемпионка ОИ оценила выступление российских биатлонистов
ФИФА отказалась от расширения состава участников чемпионата мира
Наставник «Детройта» отказался комментировать ситуацию с Дацюком
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь