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18:03 (мск), источник: Sportmail.ru

В пляжном футболе игрок забил гол ударом через себя через все поле (видео)

Шедевр из Италии.

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Источник: РИА "Новости"

Пляжные футболисты известны как мастера ударов через себя, но даже для этого вида спорта гол, который случился в Италии, большая редкость.

Габриэле Гори, выступающий за «Виареджо», пробил бисеклетой со своей половины поля, перехватив пас соперника. Получилось очень эффектно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Гори помог «Виареджо» победить «Катанию» 7:5.

Гори — игрок сборной Италии по пляжному футболу. Вскоре он приедет в Москву: 19 июля стартует отбор к чемпионату мира-2019. 5 команд из 20 получат право на участие в финальном турнире.

Андрей Санталов

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