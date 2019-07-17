В пляжном футболе игрок забил гол ударом через себя через все поле (видео)

Пляжные футболисты известны как мастера ударов через себя, но даже для этого вида спорта гол, который случился в Италии, большая редкость.



Габриэле Гори, выступающий за «Виареджо», пробил бисеклетой со своей половины поля, перехватив пас соперника. Получилось очень эффектно.