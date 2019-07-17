В пляжном футболе игрок забил гол ударом через себя через все поле (видео)
Шедевр из Италии.
Шедевр из Италии.
Пляжные футболисты известны как мастера ударов через себя, но даже для этого вида спорта гол, который случился в Италии, большая редкость.
Габриэле Гори, выступающий за «Виареджо», пробил бисеклетой со своей половины поля, перехватив пас соперника. Получилось очень эффектно.
Гол Гори помог «Виареджо» победить «Катанию» 7:5.
Гори — игрок сборной Италии по пляжному футболу. Вскоре он приедет в Москву: 19 июля стартует отбор к чемпионату мира-2019. 5 команд из 20 получат право на участие в финальном турнире.
Андрей Санталов