Болельщики сборной Испании недовольны формой на Евро-2020 (фото)
У «Красной Фурии» новые футболки.
У «Красной Фурии» новые футболки.
Федерация футбола Испании представила форму национальной команды на чемпионате Европы в 2020 году. Многим болельщикам «Красной фурии» не понравился новый дизайн футболок, и они раскритиковали форму в соцсетях.
«Наш футбол нас различает, наш футбол нас объединяет», — так новая форма была представлена в твиттере сборной Испании.
«Если задача была в том, чтобы сделать самую уродливую форму, то вы с ней справились», — написал один из пользователей твиттера под ником Cristiano.
«Худшая форма за 50 лет», — добавил другой юзер.
«Дизайнеры вдохновились плиткой на моем доме», — пошутил пользователь под ником Pablo Lopez.
Андрей Санталов