Болельщики сборной Испании недовольны формой на Евро-2020 (фото)



Федерация футбола Испании представила форму национальной команды на чемпионате Европы в 2020 году. Многим болельщикам «Красной фурии» не понравился новый дизайн футболок, и они раскритиковали форму в соцсетях.



«Наш футбол нас различает, наш футбол нас объединяет», — так новая форма была представлена в твиттере сборной Испании.