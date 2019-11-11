Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.11
Парма
Рома
20
Футбол. Зарубежный
10.11
Фрайбург
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Зарубежный
10.11
Хетафе
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
10.11
Ювентус
Милан
10
Футбол. Зарубежный
10.11
Бетис
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
10.11
Марсель
Лион
21
Все события
Фоторепортажи
25UFC Fight Night в Москве
9Ковалев проиграл Альваресу
15:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики сборной Испании недовольны формой на Евро-2020 (фото)

У «Красной Фурии» новые футболки.

Наверх
Источник: AP 2019


Федерация футбола Испании представила форму национальной команды на чемпионате Европы в 2020 году. Многим болельщикам «Красной фурии» не понравился новый дизайн футболок, и они раскритиковали форму в соцсетях.

«Наш футбол нас различает, наш футбол нас объединяет», — так новая форма была представлена в твиттере сборной Испании.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Если задача была в том, чтобы сделать самую уродливую форму, то вы с ней справились», — написал один из пользователей твиттера под ником Cristiano.

«Худшая форма за 50 лет», — добавил другой юзер.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Дизайнеры вдохновились плиткой на моем доме», — пошутил пользователь под ником Pablo Lopez.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Испания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Даниил Медведев стартовал с поражения на Итоговом турнире АТР
Все билеты на матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия проданы
«Ювентус» не накажет Роналду за поведение в матче с «Миланом»
СМИ узнали зарплату Леонида Слуцкого в «Витессе»
Скандал в ФНЛ: «Торпедо» запрещают играть на стадионе Стрельцова
Главная распродажа года: что купить на Aliexpress сегодня
Три следующих Суперкубка Испании пройдут в Саудовской Аравии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь