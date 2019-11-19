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16:55 (мск), источник: Sportmail.ru

«Матч Премьер» представил необычную песню (видео)

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Источник: РИА "Новости"


Канал «Матч Премьер» представил клип с нарезкой из выступлений в эфире комментаторов и приглашенных экспертов. Слова и звуки были положены на музыку, и из такого сочетания получилась песня.

«Песня, которая поселится у вас в голове с этого момента и до тех пор, пока не вернется РПЛ и в студии “Матч Премьер” не выйдет пара новых хитов», — твитнул аккаунт канала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Менее чем за сутки ролик набрал более 17 тысяч просмотров.

«Прикольно получилось, улыбнуло», — прокомментировал ролик один из пользователей твиттера.

Андрей Санталов

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