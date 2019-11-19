«Матч Премьер» представил необычную песню (видео)
Что случилось?
Что случилось?
Канал «Матч Премьер» представил клип с нарезкой из выступлений в эфире комментаторов и приглашенных экспертов. Слова и звуки были положены на музыку, и из такого сочетания получилась песня.
«Песня, которая поселится у вас в голове с этого момента и до тех пор, пока не вернется РПЛ и в студии “Матч Премьер” не выйдет пара новых хитов», — твитнул аккаунт канала.
Менее чем за сутки ролик набрал более 17 тысяч просмотров.
«Прикольно получилось, улыбнуло», — прокомментировал ролик один из пользователей твиттера.
Андрей Санталов