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15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

10 лет назад Суарес рукой отбил мяч и спас Уругвай от вылета в ¼ финала ЧМ (видео)

Удивительный момент.

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Источник: Reuters

2 июля 2010 года на чемпионате мира в ЮАР Уругвай и Гана сыграли один из самых драматичных матчей в истории мировых первенств. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в дополнительное африканская сборная едва не забила на 121-й минуте. Луис Суарес рукой отбил мяч на линии ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

После промаха Асамоа Гьяна с точки дело дошло до серии пенальти, в которых точнее оказались уругвайцы — 4:2. Так, Суарес помог своей сборной выйти в полуфинал ЧМ, хоть и лишился при этом права сыграть там из-за красной карточки.

После матча с Ганой Суарес заявил: «Я сделал лучший сэйв на этом турнире».

В полуфинале Уругвай уступил Голландии (2:3), а в матче за 3-е место — Германии (2:3).

Андрей Санталов

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