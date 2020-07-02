10 лет назад Суарес рукой отбил мяч и спас Уругвай от вылета в ¼ финала ЧМ (видео)

2 июля 2010 года на чемпионате мира в ЮАР Уругвай и Гана сыграли один из самых драматичных матчей в истории мировых первенств. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в дополнительное африканская сборная едва не забила на 121-й минуте. Луис Суарес рукой отбил мяч на линии ворот.

После промаха Асамоа Гьяна с точки дело дошло до серии пенальти, в которых точнее оказались уругвайцы — 4:2. Так, Суарес помог своей сборной выйти в полуфинал ЧМ, хоть и лишился при этом права сыграть там из-за красной карточки.



После матча с Ганой Суарес заявил: «Я сделал лучший сэйв на этом турнире».



В полуфинале Уругвай уступил Голландии (2:3), а в матче за 3-е место — Германии (2:3).



Андрей Санталов