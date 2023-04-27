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13:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский футболист может стать игроком «Базеля»

Российский полузащитник сербской «Црвены Звезды» Егор Пруцев близок к переходу в швейцарский «Базель». Об этом сообщает Sport24.

Базель
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Источник: РИА "Новости"

По информации их источников, швейцарский клуб ведет активные переговоры по трансферу 20-летнего россиянина и уже получил предварительное согласие от игрока. Однако сербский клуб не собирается расставаться с Пруцевым менее чем за три миллиона евро. При этом Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в пять раз меньше — в 600 тыс. евро.

Пруцев стал игроком «Црвены Звезды» летом 2022 года, куда перешел из «Сочи». В этом сезоне россиянин провел за сербский клуб шесть матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «Црвеной» рассчитан до июня 2026 года.

Егор Пруцев является младшим братом полузащитника «Спартака» и сборной России Данилы Пруцева.

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