Российский футболист может стать игроком «Базеля»

По информации их источников, швейцарский клуб ведет активные переговоры по трансферу 20-летнего россиянина и уже получил предварительное согласие от игрока. Однако сербский клуб не собирается расставаться с Пруцевым менее чем за три миллиона евро. При этом Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в пять раз меньше — в 600 тыс. евро.