Российский футболист может стать игроком «Базеля»
Российский полузащитник сербской «Црвены Звезды» Егор Пруцев близок к переходу в швейцарский «Базель». Об этом сообщает Sport24.
Базель
По информации их источников, швейцарский клуб ведет активные переговоры по трансферу 20-летнего россиянина и уже получил предварительное согласие от игрока. Однако сербский клуб не собирается расставаться с Пруцевым менее чем за три миллиона евро. При этом Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в пять раз меньше — в 600 тыс. евро.
Пруцев стал игроком «Црвены Звезды» летом 2022 года, куда перешел из «Сочи». В этом сезоне россиянин провел за сербский клуб шесть матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «Црвеной» рассчитан до июня 2026 года.
Егор Пруцев является младшим братом полузащитника «Спартака» и сборной России Данилы Пруцева.