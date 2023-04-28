Бывшая жена Жерара Пике нашла нового бойфренда
Шакира нашла нового парня.
Шакира нашла нового парня.
Испанская пресса думает, что бывшая жена Жерара Пике Шакира встречается с музыкантом Алехандро Сансом. Он защищал певицу от нападок прессы во время развода с футболистом.
Шакира и Алехандро давно дружат, а в 2005 году записали совместную песню.
В телевизионной программе Noticias RCN предположили, что Шакира и Алехандро Санс планируют вместе купить дом в Майами-Бич. Они присматриваются к особняку за 20 миллионов евро. Предполагается, что их давняя дружба переросла в романтические отношения, и потенциальное совместное владение домом подтверждает догадки журналистов.
Пока никто из них официально не высказывался о своем союзе.