Бывшая жена Жерара Пике нашла нового бойфренда

Испанская пресса думает, что бывшая жена Жерара Пике Шакира встречается с музыкантом Алехандро Сансом. Он защищал певицу от нападок прессы во время развода с футболистом.

Шакира и Алехандро давно дружат, а в 2005 году записали совместную песню.

В телевизионной программе Noticias RCN предположили, что Шакира и Алехандро Санс планируют вместе купить дом в Майами-Бич. Они присматриваются к особняку за 20 миллионов евро. Предполагается, что их давняя дружба переросла в романтические отношения, и потенциальное совместное владение домом подтверждает догадки журналистов.