Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Уфа
Динамо Мх
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Лечче
Удинезе
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Факел
Футбол. Зарубежный
21:30
Бохум
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Реал Сосьедад
Все события
13:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывшая жена Жерара Пике нашла нового бойфренда

Шакира нашла нового парня.

Наверх
Источник: AP 2022

Испанская пресса думает, что бывшая жена Жерара Пике Шакира встречается с музыкантом Алехандро Сансом. Он защищал певицу от нападок прессы во время развода с футболистом.

Шакира и Алехандро давно дружат, а в 2005 году записали совместную песню.

В телевизионной программе Noticias RCN предположили, что Шакира и Алехандро Санс планируют вместе купить дом в Майами-Бич. Они присматриваются к особняку за 20 миллионов евро. Предполагается, что их давняя дружба переросла в романтические отношения, и потенциальное совместное владение домом подтверждает догадки журналистов.

Пока никто из них официально не высказывался о своем союзе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Барселона» рассказала о рекордной выручке с матча женской Лиги чемпионов
В «Сочи» прояснили ситуацию с гражданством Нобоа
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь