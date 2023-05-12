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12:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Мать Криштиану Роналду опровергла слухи о расставании с Джорджиной

Мария Авейру высказалась о предполагаемом конфликте пары.

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Источник: AFP 2022

Мать португальского футболиста Криштиану Роналду, Мария Авейру прокомментировала слухи о расставании сына с Джорджиной.

«Это все ложь. Каждая пара время от времени ссорится, но то, что было написано относительно их расставания — ложь», — приводит слова Авейру Sportskeeda.

Испанские СМИ сообщали, что пара переживает непростые времена. Также утверждалось, что недавно Роналду и Джорджина устроили спор при посадке в самолет, несмотря на присутствие других людей.

Роналду отреагировал на слухи выложив совместное фото с Джорджиной в одну из своих соцсетей и подписал: «Выпьем за любовь».

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