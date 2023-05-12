Мать Криштиану Роналду опровергла слухи о расставании с Джорджиной
Мария Авейру высказалась о предполагаемом конфликте пары.
Мария Авейру высказалась о предполагаемом конфликте пары.
Мать португальского футболиста Криштиану Роналду, Мария Авейру прокомментировала слухи о расставании сына с Джорджиной.
«Это все ложь. Каждая пара время от времени ссорится, но то, что было написано относительно их расставания — ложь», — приводит слова Авейру Sportskeeda.
Испанские СМИ сообщали, что пара переживает непростые времена. Также утверждалось, что недавно Роналду и Джорджина устроили спор при посадке в самолет, несмотря на присутствие других людей.
Роналду отреагировал на слухи выложив совместное фото с Джорджиной в одну из своих соцсетей и подписал: «Выпьем за любовь».