Девушка Роналду рассказала, как в детстве чувствовала себя одинокой

Джорджина родилась в Аргентине, но девушка прожила там всего год, потом ее семья переехала в Испанию. Во втором сезоне сериала Netflix «Я — Джорджина», она поделилась своими воспоминаниями из детства, а также тем, как чувствовала себя одинокой во время учебы в школе. Ее мать отдала Джорджину на балет, так как думала, что у девочки был аутизм.

«Я боялась монахинь, в церковной школе, а они были учителями. Я чувствовала себя очень одинокой в ​​школе. Моя мама думала, что у меня аутизм, потому что я любила быть одна, в своем мирке. Вот почему она записала меня на балет. Позже балетмейстеры сказали ей: “Она не аутистка”. Просто я не очень вписывалась в школу с одноклассниками. Может быть, мы просто не ладили. С ними не было никакой связи», — рассказала Родригес.