Журналист рассказал, как приход Роналду повлиял на футболистов «Аль-Насра»

Саудовский журналист Халед Аль Арафах рассказал о том, как переход Криштиану Роналду повлиял на футболистов клуба «Аль-Наср».

«Когда игроки “Аль-Насра” видят тренировку Криштиану, они пытаются соответствовать его высокому уровню самоотдачи. Все дело в уверенности. Посмотрите на них до прибытия Роналду и после, и увидите, насколько они стали лучше и насколько теперь выкладываются. Когда вы играете и знаете, что люди смотрят на вас по всему миру, вы отдаете все. Это делает матчи профессиональной лиги Саудовской Аравии лучше», — приводит слова Арафаха FourFourTwo.

С приходом Роналду, другие команды стремятся показать максимум в матчах.