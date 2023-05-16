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12:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Журналист рассказал, как приход Роналду повлиял на футболистов «Аль-Насра»

Игроки пытаются соответствовать уровню Криштиану.

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Источник: AFP 2022

Саудовский журналист Халед Аль Арафах рассказал о том, как переход Криштиану Роналду повлиял на футболистов клуба «Аль-Наср».

«Когда игроки “Аль-Насра” видят тренировку Криштиану, они пытаются соответствовать его высокому уровню самоотдачи. Все дело в уверенности. Посмотрите на них до прибытия Роналду и после, и увидите, насколько они стали лучше и насколько теперь выкладываются. Когда вы играете и знаете, что люди смотрят на вас по всему миру, вы отдаете все. Это делает матчи профессиональной лиги Саудовской Аравии лучше», — приводит слова Арафаха FourFourTwo.

С приходом Роналду, другие команды стремятся показать максимум в матчах.

«То же касается его соперников. Я недавно общался с Луисом Густаво, и он сказал мне, что после прихода Роналду большинство команд выкладывается на 200 процентов в матчах против “Аль-Насра”. И в этом есть смысл. Когда ты знаешь, что за тобой наблюдают по всему миру, то отдаешь все силы. Благодаря этому матчи лиги Саудовской Аравии становятся лучше», — добавил журналист.

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