Журналист рассказал, как приход Роналду повлиял на футболистов «Аль-Насра»
Игроки пытаются соответствовать уровню Криштиану.
Игроки пытаются соответствовать уровню Криштиану.
Саудовский журналист Халед Аль Арафах рассказал о том, как переход Криштиану Роналду повлиял на футболистов клуба «Аль-Наср».
«Когда игроки “Аль-Насра” видят тренировку Криштиану, они пытаются соответствовать его высокому уровню самоотдачи. Все дело в уверенности. Посмотрите на них до прибытия Роналду и после, и увидите, насколько они стали лучше и насколько теперь выкладываются. Когда вы играете и знаете, что люди смотрят на вас по всему миру, вы отдаете все. Это делает матчи профессиональной лиги Саудовской Аравии лучше», — приводит слова Арафаха FourFourTwo.
С приходом Роналду, другие команды стремятся показать максимум в матчах.
«То же касается его соперников. Я недавно общался с Луисом Густаво, и он сказал мне, что после прихода Роналду большинство команд выкладывается на 200 процентов в матчах против “Аль-Насра”. И в этом есть смысл. Когда ты знаешь, что за тобой наблюдают по всему миру, то отдаешь все силы. Благодаря этому матчи лиги Саудовской Аравии становятся лучше», — добавил журналист.