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11:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Девушку Роналду требуют депортировать за тверк

Джорджина танцует тверк и вызывает недовольство жителей Саудовской Аравии.

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Источник: AP 2022

Джорджина Родригес опубликовала в своих соцсетях видео первого урока по тверку. Правильно двигать ягодицами под ритм ее обучает хореограф Джек Гомес. Тренера называют «международным преподавателем тверка». На видео девушка в серых широких штанах и спортивном топе трясет бедрами вместе с учителем танцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ролик быстро стал популярным, а пользователям соцсетей не слишком понравился тверк возлюбленной Криштиану. Вот их комментарии:

«Разведись с ней как можно скорее».

«Бестолковая, вы никогда не увидите, как тверкает королева Антонелла».

«Она отвратительна».

«Депортируйте их из Саудовской Аравии».

«Что она делает? Она мама нескольких детей. Теперь я знаю, почему Криштиану еще не женат».

«Это не может происходить в Саудовской Аравии».

Внимательные пользователи предполагают, что видео было сделано в Испании, а не в Саудовской Аравии. Местные законы запрещают делать фото и видео такого откровенного формата.

На следующий день Джорджина отчиталась о втором уроке тверка.

Во время загрузки произошла ошибка.

«И мы зажигаем», — подписал ролик хореограф. На видео девушка трясет ягодицами в режиме замедленной съемки.

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