Девушку Роналду требуют депортировать за тверк
Джорджина танцует тверк и вызывает недовольство жителей Саудовской Аравии.
Джорджина танцует тверк и вызывает недовольство жителей Саудовской Аравии.
Джорджина Родригес опубликовала в своих соцсетях видео первого урока по тверку. Правильно двигать ягодицами под ритм ее обучает хореограф Джек Гомес. Тренера называют «международным преподавателем тверка». На видео девушка в серых широких штанах и спортивном топе трясет бедрами вместе с учителем танцев.
Ролик быстро стал популярным, а пользователям соцсетей не слишком понравился тверк возлюбленной Криштиану. Вот их комментарии:
«Разведись с ней как можно скорее».
«Бестолковая, вы никогда не увидите, как тверкает королева Антонелла».
«Она отвратительна».
«Депортируйте их из Саудовской Аравии».
«Что она делает? Она мама нескольких детей. Теперь я знаю, почему Криштиану еще не женат».
«Это не может происходить в Саудовской Аравии».
Внимательные пользователи предполагают, что видео было сделано в Испании, а не в Саудовской Аравии. Местные законы запрещают делать фото и видео такого откровенного формата.
На следующий день Джорджина отчиталась о втором уроке тверка.
«И мы зажигаем», — подписал ролик хореограф. На видео девушка трясет ягодицами в режиме замедленной съемки.