Девушку Роналду требуют депортировать за тверк

Джорджина Родригес опубликовала в своих соцсетях видео первого урока по тверку. Правильно двигать ягодицами под ритм ее обучает хореограф Джек Гомес. Тренера называют «международным преподавателем тверка». На видео девушка в серых широких штанах и спортивном топе трясет бедрами вместе с учителем танцев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0237ba25bbcbece1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239043&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ролик быстро стал популярным, а пользователям соцсетей не слишком понравился тверк возлюбленной Криштиану. Вот их комментарии:

«Разведись с ней как можно скорее».

«Бестолковая, вы никогда не увидите, как тверкает королева Антонелла».

«Она отвратительна».

«Депортируйте их из Саудовской Аравии».

«Что она делает? Она мама нескольких детей. Теперь я знаю, почему Криштиану еще не женат».

«Это не может происходить в Саудовской Аравии».

Внимательные пользователи предполагают, что видео было сделано в Испании, а не в Саудовской Аравии. Местные законы запрещают делать фото и видео такого откровенного формата.

На следующий день Джорджина отчиталась о втором уроке тверка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=38d593056da0641e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239044&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.