Итальянский футболист погиб в Амстердаме в результате падения в канал

24-летний капитан любительской команды из итальянской области Эмилия-Романья во время ночной прогулки по Амстердаму упал в канал. Предположительно, это случилось в результате несчастного случая.

Трагический эпизод произошел в ночь на 20 мая в районе города Кловенирсбургваль, в котором расположено много ночных клубов. Сообщается, что Галлани находился там в компании друзей, но во время прогулки отстал от них.

На место прибыли машины скорой помощи, спастели и водолазы, которые извлекли футболиста из воды в критическом состоянии. Через несколько часов он скончался в больнице.

Галлани был игроком клуба «Пикьярдо Траверсетоло», который выступал в Эччеленце — пятой по силе лиге итальянского футбола.

«Лидер на поле, пример для товарищей. Мальчик с доброй и почтительной душой. Мы навсегда сохраним тебя в наших сердцах», — сказано в сообщении клуба.