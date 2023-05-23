Итальянский футболист погиб в Амстердаме в результате падения в канал
Итальянский футболист Габриэле Галлани погиб в Амстердаме в результате падения в канал. Об этом сообщает издание ParmaToday.
Итальянский футболист Габриэле Галлани погиб в Амстердаме в результате падения в канал. Об этом сообщает издание ParmaToday.
24-летний капитан любительской команды из итальянской области Эмилия-Романья во время ночной прогулки по Амстердаму упал в канал. Предположительно, это случилось в результате несчастного случая.
Трагический эпизод произошел в ночь на 20 мая в районе города Кловенирсбургваль, в котором расположено много ночных клубов. Сообщается, что Галлани находился там в компании друзей, но во время прогулки отстал от них.
На место прибыли машины скорой помощи, спастели и водолазы, которые извлекли футболиста из воды в критическом состоянии. Через несколько часов он скончался в больнице.
Галлани был игроком клуба «Пикьярдо Траверсетоло», который выступал в Эччеленце — пятой по силе лиге итальянского футбола.
«Лидер на поле, пример для товарищей. Мальчик с доброй и почтительной душой. Мы навсегда сохраним тебя в наших сердцах», — сказано в сообщении клуба.
В конце мая Галлани должен был защитить диссертацию по инженерии в Университете Пармы и начать стажировку на одном из заводов известного итальянского автопроизводителя «Ламборгини».