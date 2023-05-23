Российский футболист получил гражданство Сербии
Российский полузащитник сербского клуба «Црвены Звезды» Егор Пруцев получил гражданство Сербии. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на отца футболиста Игоря Пруцева.
Российский полузащитник сербского клуба «Црвены Звезды» Егор Пруцев получил гражданство Сербии. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на отца футболиста Игоря Пруцева.
«Да, информация о том, что Егор получил сербский паспорт соответствует действительности. Для нас это была легкая процедура, потому что всеми вопросами полностью занимался клуб», — сказал Пруцев-старший.
Пруцев перешел в «Црвену Звезду» летом 2022 года из «Сочи», заключив с сербским клубом четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне 20-летний россиянин провел 10 матчей и отдал одну голевую передачу.
Егор приходится младшим братом полузащитнику московского «Спартака» Даниле Пруцеву.