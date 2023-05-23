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17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский футболист получил гражданство Сербии

Российский полузащитник сербского клуба «Црвены Звезды» Егор Пруцев получил гражданство Сербии. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на отца футболиста Игоря Пруцева.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, информация о том, что Егор получил сербский паспорт соответствует действительности. Для нас это была легкая процедура, потому что всеми вопросами полностью занимался клуб», — сказал Пруцев-старший.

Пруцев перешел в «Црвену Звезду» летом 2022 года из «Сочи», заключив с сербским клубом четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне 20-летний россиянин провел 10 матчей и отдал одну голевую передачу.

Егор приходится младшим братом полузащитнику московского «Спартака» Даниле Пруцеву.

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