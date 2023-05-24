Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин выпущен из тюрьмы

В сентябре 2022 года Ларин был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и приговорен к трем годам колонии общего режима с требованием взыскать с него 20 млн рублей в пользу Департамента спорта города Москвы.

Суд установил, что футбольная школа под управлением Ларина вписывала несуществующих учеников в ведомости и получала субсидии из Департамента спорта Москвы.

Сегодня в Мосгорсуде прошли слушания по поводу апелляции на приговор. Ларин лично выступил на заседании суда.

«Прошу суд пересмотреть общественную опасность моего дела. Все средства уходили на нужды академии. Много наших воспитанников играют в РПЛ. И школа должна получать процент за переходы наших воспитанников в другие клубы. Также академия получала гранты за показанные результаты. Все документы предоставит защита. Все это покрывает сумму иска обвинения. Прошу смягчить приговор первой инстанции и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — сказал Ларин.