Девушка Роналду появилась на дорожке Каннского кинофестиваля
Джорджина появилась в красивом платье, с дорогим ожерельем на шее.
Джорджина появилась в красивом платье, с дорогим ожерельем на шее.
Джорджина Родригес появилась на дорожке Каннского кинофестиваля надев ожерелье за один миллион фунтов стерлингов, сообщает The Sun.
Изделие сделал швейцарский бренд элитных часов и украшений Chopard.
Девушка была одета в элегантное черное платье от модельера Али Каруи.
Роналду, пока его девушка отдыхает в Каннах, помог своей команде «Аль-Наср» одержать победу над «Аль-Шабабом» 3:2. Португальский футболист забил гол в ворота соперника на 59-й минуте матча.