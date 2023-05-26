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16:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Девушка Роналду появилась на дорожке Каннского кинофестиваля

Джорджина появилась в красивом платье, с дорогим ожерельем на шее.

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Источник: AFP 2022

Джорджина Родригес появилась на дорожке Каннского кинофестиваля надев ожерелье за один миллион фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

Изделие сделал швейцарский бренд элитных часов и украшений Chopard.

Девушка была одета в элегантное черное платье от модельера Али Каруи.

Роналду, пока его девушка отдыхает в Каннах, помог своей команде «Аль-Наср» одержать победу над «Аль-Шабабом» 3:2. Португальский футболист забил гол в ворота соперника на 59-й минуте матча.

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