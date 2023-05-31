Число пострадавших при обрушении трибуны на гребном канале выросло

Большинство пострадавших — дети. Сообщалось о смерти одного из родителей юных футболистов и о тяжелом состоянии некоторых из детей.
В момент обрушения трибуны на гребном канале проходил турнир по футболу среди школьников — играли ростовская и батайская команды. Когда участники сели на трибуну, ее повалило из-за сильного ветра. Всех детей отправили в больницу.
Следственный комитет завел уголовное дело за выполнение работ, которые не соответствовали требованиям безопасности и привели к смерти. Происшествие случилось 30 мая. На место происшествия оперативно прибыли спасательные группы.