Число пострадавших при обрушении трибуны на гребном канале выросло

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c946ff53f4387c18&partner_ext=173&place_id=222&oid=-220068147&hd=2&id=456239312&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Большинство пострадавших — дети. Сообщалось о смерти одного из родителей юных футболистов и о тяжелом состоянии некоторых из детей.

В момент обрушения трибуны на гребном канале проходил турнир по футболу среди школьников — играли ростовская и батайская команды. Когда участники сели на трибуну, ее повалило из-за сильного ветра. Всех детей отправили в больницу.