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10:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Число пострадавших при обрушении трибуны на гребном канале выросло

Увеличилось число пострадавших после обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону. По данным телеграм-канала Don Mash, в результате чрезвычайного происшествия пострадали 32 человека.

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Большинство пострадавших — дети. Сообщалось о смерти одного из родителей юных футболистов и о тяжелом состоянии некоторых из детей.

В момент обрушения трибуны на гребном канале проходил турнир по футболу среди школьников — играли ростовская и батайская команды. Когда участники сели на трибуну, ее повалило из-за сильного ветра. Всех детей отправили в больницу.

Следственный комитет завел уголовное дело за выполнение работ, которые не соответствовали требованиям безопасности и привели к смерти. Происшествие случилось 30 мая. На место происшествия оперативно прибыли спасательные группы.

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