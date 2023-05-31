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13:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна причина инсульта у бывшего футболиста «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов перенес инсульт в результате закупорки артерии в области шеи. Об этом сообщает ТАСС.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Подробностями вчерашней госпитализации 70-летнего ветерана московского клуба поделился его сын Василий.

«У него случился инсульт, пока он находится в реанимации. В артерии в области шеи отвалилась бляшка, которая на 60 процентов перекрыла подачу крови. Сейчас врачи проводят все необходимые манипуляции — они поставят стент или растворят эту бляшку. Думаю, что все будет нормально, но еще пару дней он останется в реанимации. Тромбы в венах — непредсказуемая история: сейчас тебе может ничего не угрожать, но произойти может всякое», — сказал он.

Василий Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год и выигрывал с красно-белыми чемпионат СССР. В составе советской сборной Гаврилов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве.

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