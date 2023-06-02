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15:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Участие в ретро-матче сборная России — «Зенит» подтвердили 18 футболистов

18 экс-футболистов подтвердили участие в ретро-матче, который запланировал Российский футбольный союз, сообщает ТАСС. В их число входят Юрий Жирков и Алехандро Домингес. Встреча пройдет в июне.

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Источник: РИА "Новости"

РФС прорабатывает вопрос организации ретро-матча, посвященного победам «Зенита» в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА. И выступлению сборной России на чемпионате Европы 2008 года, на котором она завоевала бронзовые медали.

«Участие в ретро-матче подтвердили 18 бывших футболистов. За сборную России сыграют Роман Адамов, Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Игорь Семшов, Ренат Янбаев. В составе “Зенита” — Роман Широков, Андрей Аршавин, Алехандро Домингес, Константин Зырянов, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов и Александр Анюков», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

В 2008 году сине-бело-голубые стали обладателями Кубка УЕФА. В финальном матче команда выиграла шотландский клуб «Рейнджерс» со счетом 2:0. В игре за Суперкубок УЕФА «Зенит» одержал верх над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1, «красные дьяволы» в том году выиграли Лигу чемпионов. Сборная России на чемпионате Европы дошла до полуфинала, где уступила будущему победителю команде Испании со счетом 0:3.

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 Участие в ретро-матче сборная России — «Зенит» подтвердили 18 футболистов
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