Бывший футболист «Анжи» задержан с наркотиками на западе Москвы
Бывший защитник махачкалинского «Анжи» Шамиль Гасанов задержан с наркотиками на западе Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».
Бывший защитник махачкалинского «Анжи» Шамиль Гасанов задержан с наркотиками на западе Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».
По информации источника, в ночь на 6 июня 29-летний футболист был остановлен сотрудниками полиции за переход дороги в неположенном месте. Полицейских смутило поведение Гасанова и они решили его досмотреть. В результате досмотра в кармане у Гасанова был обнаружен сверток с неизвестным веществом.
Экспертиза показала, что в свертке находилось 0,54 г мефедрона. На футболиста было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Гасанов является воспитанником «Анжи» и выступал за взрослую команду с 2015 по 2017 год. Всего футболист провел за махачкалинец 36 матчей и забил один гол. Также Гасанов выступал за красноярский «Енисей» и махачкалинские клубы «Легион-Динамо» и «Динамо». В этом сезоне футболист выступал за узбекский клуб «Сурхан».