Бывший футболист «Анжи» задержан с наркотиками на западе Москвы

По информации источника, в ночь на 6 июня 29-летний футболист был остановлен сотрудниками полиции за переход дороги в неположенном месте. Полицейских смутило поведение Гасанова и они решили его досмотреть. В результате досмотра в кармане у Гасанова был обнаружен сверток с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, что в свертке находилось 0,54 г мефедрона. На футболиста было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).