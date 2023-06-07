Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Зарубежный
4.06
Рома
Специя
21
Футбол. Зарубежный
4.06
Милан
Верона
31
Все события
13:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший футболист «Анжи» задержан с наркотиками на западе Москвы

Бывший защитник махачкалинского «Анжи» Шамиль Гасанов задержан с наркотиками на западе Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в ночь на 6 июня 29-летний футболист был остановлен сотрудниками полиции за переход дороги в неположенном месте. Полицейских смутило поведение Гасанова и они решили его досмотреть. В результате досмотра в кармане у Гасанова был обнаружен сверток с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, что в свертке находилось 0,54 г мефедрона. На футболиста было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Гасанов является воспитанником «Анжи» и выступал за взрослую команду с 2015 по 2017 год. Всего футболист провел за махачкалинец 36 матчей и забил один гол. Также Гасанов выступал за красноярский «Енисей» и махачкалинские клубы «Легион-Динамо» и «Динамо». В этом сезоне футболист выступал за узбекский клуб «Сурхан».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Оренбург» подписал в свой состав пятого аргентинца
Воспитанник «Спартака» получил гражданство Казахстана
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь