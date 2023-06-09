Экс-игрок «Ливерпуля» стал свидетелем резни в Анси
Бывший футболист «Ливерпуля» Антони Ле Таллек стал свидетелем нападения в городском парке во французском городе Анси. Об этом сообщает радио France Bleu.
Утром 8 июня в 9:45 по местному времени 32-летний сирийский беженец напал на играющих на детской площадке детей, нанеся им ножевые ранения. По последней информации пострадали шесть человек, из которых четверо — дети в возрасте до трех лет.
Одним из свидетелей происшествия стал бывший игрок «Ливерпуля» Антони Ле Таллек, который в настоящий момент тренирует молодежную команду «Анси». После трагедии на своей странице в соцсети он выложил ролик, в котором поделился подробностями происшествия и раскритиковал действия французских органов правопорядка.
«Я вижу маму, которая говорит мне: “Беги, беги, кто-то режет людей по всему берегу!” Я, немного удивленный, иду дальше. И я вижу, что этот парень действительно идет передо мной по траве. Копы, которые находятся в пяти-десяти метрах позади него, не могут его поймать.
Он направляется ко мне, я немного отбегаю и вижу, как он направляется прямо к дедушкам, бабушкам. И там он нападает на дедушку, наносит ему удар ножом один раз, другой. Я говорю полицейским: “Стреляйте в него, он всех режет!” Он атакует раз, другой, и только потом они начинают стрелять. Они выстрели, он упал на газон, но старика уже порезали. Медлительность полицейских невероятна», — сказал Ле Таллек.
С 2003 по 2006 год Ле Таллек выступал за «Ливерпуль», сыграв за мерсисайдцев 32 матча и забив один гол. Большую часть карьеры француз провел на своей родине. В 2021 году Ле Таллек в возрасте 36 лет завершил игровую карьеру в «Анси» и занял в клубе должность тренера молодежной команды.
Антони Ле Таллек приходится старшим братом полузащитнику Дамьену Ле Таллеку и двоюродным братом нападающему Флорану Синама-Понголь. Оба футболиста в прошлом играли в РПЛ: Ле Таллек за «Мордовию» (2014−2015) и «Торпедо» (2022), Синама-Понголь за «Ростов» (2012−2014).