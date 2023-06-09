Экс-игрок «Ливерпуля» стал свидетелем резни в Анси

«Я вижу маму, которая говорит мне: “Беги, беги, кто-то режет людей по всему берегу!” Я, немного удивленный, иду дальше. И я вижу, что этот парень действительно идет передо мной по траве. Копы, которые находятся в пяти-десяти метрах позади него, не могут его поймать.



Он направляется ко мне, я немного отбегаю и вижу, как он направляется прямо к дедушкам, бабушкам. И там он нападает на дедушку, наносит ему удар ножом один раз, другой. Я говорю полицейским: “Стреляйте в него, он всех режет!” Он атакует раз, другой, и только потом они начинают стрелять. Они выстрели, он упал на газон, но старика уже порезали. Медлительность полицейских невероятна», — сказал Ле Таллек.