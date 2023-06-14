В Тольятти футболист умер во время матча любительской лиги

Матч проходил на местном стадионе «Труд» в формате 6×6. 29-летний игрок вышел на поле после замены, но вскоре упал на газон, из-за чего игра была остановлена. Эпизод попал в трансляцию матча. Судя по всему, на стадионе во время игры отсутствовал медицинский персонал.