В Тольятти футболист умер во время матча любительской лиги

Матч проходил на местном стадионе «Труд» в формате 6×6. 29-летний игрок вышел на поле после замены, но вскоре упал на газон, из-за чего игра была остановлена. Эпизод попал в трансляцию матча. Судя по всему, на стадионе во время игры отсутствовал медицинский персонал.
По предварительным данным, причиной смерти футболиста стала остановка сердца.
Глеб Березовский являлся капитаном любительской футбольной команды «Хали-Гали-ЭкспрессГрупп». В Тольяттинской любительской лиге футболист сыграл 208 игр, в которых забил 96 голов и получил 25 желтых карточек. В этом году его команда заняла второе место во втором дивизионе любительской Тольяттинской мини-футбольной лиги.