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13:54 (мск), источник: Sportmail.ru

В Тольятти футболист умер во время матча любительской лиги

Капитан любительской команды «Хали-Гали» Глеб Березовский скончался во вторник в Тольятти во время футбольного матча. Об этом сообщается на странице Тольяттинской футбольной лиге во «ВКонтакте».

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Во время загрузки произошла ошибка.

Матч проходил на местном стадионе «Труд» в формате 6×6. 29-летний игрок вышел на поле после замены, но вскоре упал на газон, из-за чего игра была остановлена. Эпизод попал в трансляцию матча. Судя по всему, на стадионе во время игры отсутствовал медицинский персонал.

По предварительным данным, причиной смерти футболиста стала остановка сердца.

Глеб Березовский являлся капитаном любительской футбольной команды «Хали-Гали-ЭкспрессГрупп». В Тольяттинской любительской лиге футболист сыграл 208 игр, в которых забил 96 голов и получил 25 желтых карточек. В этом году его команда заняла второе место во втором дивизионе любительской Тольяттинской мини-футбольной лиги.

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