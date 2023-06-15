Жирков планирует обучаться на тренера

«Позвонили из РФС, буду обучаться, наверное, на тренера. В августе начнется, я думаю, что могу принять участие в обучении, но не знаю. Но планирую принять участие. Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах», — сказал Жирков.

39-летний Жирков является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Он начинал карьеру в тамбовском «Спартаке». После этого выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА. Далее с 2009 по 2011 год полузащитник играл за английский «Челси», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. Затем он перешел в махачкалинский «Анжи». Успел поиграть за московское «Динамо». С 2016 по 2021 год выступал за петербургский «Зенит», в составе команды стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2022 году перешел в подмосковные «Химки», которые стали последним клубом в его карьере.