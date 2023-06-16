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12:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду назвал игрока, которого нужно купить в «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рекомендовал руководству саудовского клуба приобрести полузащитника испанского «Бетиса» Вильяма Карвалью. Об этом сообщает издание AS.

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Источник: Reuters

По информации источника, Роналду имеет серьезное влияние на трансферную политику команды и хочет, чтобы в команде играл его партнер по сборной Португалии. Саудовский клуб достиг уже достиг договоренности с Карвалью и готов удвоить его зарплату. «Аль-Насру» осталось договориться с «Бетисом» о размере компенсации за 31-летнего игрока. Стоимость трансфера может составить около шести миллионов евро.

Также сообщается, что «Аль-Наср» из-за Роналду планирует провести большую часть предсезонных сборов в Португалии.

Минувшей зимой Роналду на правах свободного агента перешел в саудовский «Аль-Наср». Клуб подписал с звездным португальцем контракт на до июня 2025 года с зарплатой 250 млн евро в год. На счету 38-летнего португальца по итогам сезона 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил 14 мячей и отдал две голевые передачи. «Аль-Наср» с Роналду занял в чемпионате Саудовской Аравии второе место.

Карвалью выступает за «Бетис» с 2018 года. В прошлом сезоне португалец провел 43 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с испанским клубом действует до июня 2026 года.

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