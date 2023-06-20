Зидан прослезился, произнося речь на благотворительном мероприятии

Проект направлен на то, чтобы родители смогли провести с детьми «последние счастливые дни» и морально восстановиться после утраты.

Зидан заплакал, когда произносил речь: "Я горжусь тем, что могу быть спонсором вашего проекта. Господин мэр, вы можете гордиться тем, что обещаете нечто исключительное для всех этих семей.

Потеря ребенка — это самое ужасное, что может случиться, мы все с этим согласны. Мои родители это пережили, и я знаю, как это трудно. Вы выбрали нужного человека, и я буду полностью вас поддерживать", — приводит слова экс-футболиста BFMTV.