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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Зидан прослезился, произнося речь на благотворительном мероприятии

Бывший тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Зинедин Зидан не смог сдержать слез, когда выступал на благотворительном мероприятии. Он посетил Истр, где планируют строительство хосписа для детей, больных раком. Зидан стал спонсором организации.

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Источник: AFP 2022

Проект направлен на то, чтобы родители смогли провести с детьми «последние счастливые дни» и морально восстановиться после утраты.

Зидан заплакал, когда произносил речь: "Я горжусь тем, что могу быть спонсором вашего проекта. Господин мэр, вы можете гордиться тем, что обещаете нечто исключительное для всех этих семей.

Потеря ребенка — это самое ужасное, что может случиться, мы все с этим согласны. Мои родители это пережили, и я знаю, как это трудно. Вы выбрали нужного человека, и я буду полностью вас поддерживать", — приводит слова экс-футболиста BFMTV.

Брат Зидана Фарид скончался в 2019 году после продолжительной болезни. Ему было 44 года.

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