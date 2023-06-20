Кокорин может стать одноклубником Оздоева в Турции

По информации источника, турецкая команда рассматривает аренду 32-летнего футболиста на один сезон. «Фатих Карагюмрюк» ждет решения от «Фиорентины» по поводу будущего Кокорина на ближайший сезон — игрок может остаться в Италии, либо как и прошлый сезон провести его в аренде.

За «Фатих Карагюмрюк» играет российский полузащитник Магомед Оздоев. Игроки были одноклубниками в санкт-петербургском «Зените» в сезоне 2017/18 и 2018/19.