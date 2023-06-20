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12:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Кокорин может стать одноклубником Оздоева в Турции

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может перейти в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, турецкая команда рассматривает аренду 32-летнего футболиста на один сезон. «Фатих Карагюмрюк» ждет решения от «Фиорентины» по поводу будущего Кокорина на ближайший сезон — игрок может остаться в Италии, либо как и прошлый сезон провести его в аренде.

За «Фатих Карагюмрюк» играет российский полузащитник Магомед Оздоев. Игроки были одноклубниками в санкт-петербургском «Зените» в сезоне 2017/18 и 2018/19.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до конца сезона 2023/24. Прошлый сезон нападающий провел в кипрском «Арисе» на правах аренды, где стал чемпионом Кипра и лучшим игроком местной лиги. На счету Кокорина 30 матчей, в которых он забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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