В Перу лама прервала футбольный матч
В матче кубка Перу по футболу между командами «Спорт Бойз» и «Унион Бокерон» лама выбежала на поле, прервав матч.
В матче кубка Перу по футболу между командами «Спорт Бойз» и «Унион Бокерон» лама выбежала на поле, прервав матч.
На 33-й минуте матча кубка Перу между командами «Спорт Бойз» и «Унион Бокерон» на поле выбежала лама.
После нескольких неудачных попыток животное все-таки удалось вывести с поля. Матч был продолжен и закончился победой «Спорт Бойз» со счетом 2:0.