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16:00 (мск), источник: Sportmail.ru

В Перу лама прервала футбольный матч

В матче кубка Перу по футболу между командами «Спорт Бойз» и «Унион Бокерон» лама выбежала на поле, прервав матч.

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На 33-й минуте матча кубка Перу между командами «Спорт Бойз» и «Унион Бокерон» на поле выбежала лама.

После нескольких неудачных попыток животное все-таки удалось вывести с поля. Матч был продолжен и закончился победой «Спорт Бойз» со счетом 2:0.

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