Сестра Роналду рассказала, почему он решил не пить алкоголь

«Он твердо решил, что не будет чьей-то тенью. Что он не будет похож на отца, который пристрастился к алкоголю — и поэтому Криштиану никогда не пил ни капли спиртного. Он хотел добраться до вершины мира. И он вбил себе в голову, что на этом пути к звездам он никогда не забудет, откуда он вышел, поддерживая всех, делая для каждого больше, чем они когда-либо мечтали.



В день, когда он превзошел невиданную ранее отметку (200 матчей за сборную), пришло время чествовать самого совершенного из всех несовершенных людей. Он победитель, несмотря на все неудачи. Время отметить его озорную мальчишескую улыбку, ту самую, которая была у него, когда двадцать лет назад Сколари позвонил ему в первый раз. У него были неухоженные зубы, прыщи и худощавое тело. Но у него была та же улыбка и та же внутренняя сила, которые только он и боги могут знать и описать. Я всего лишь смертная. Вы и я. Криштиану — это нечто другое», — написала Авейру в соцсетях.