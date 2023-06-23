Сестра Роналду рассказала, почему он решил не пить алкоголь
Сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Катя Авейру рассказала о решении футболиста никогда не пить алкоголь.
Сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Катя Авейру рассказала о решении футболиста никогда не пить алкоголь.
«Он твердо решил, что не будет чьей-то тенью. Что он не будет похож на отца, который пристрастился к алкоголю — и поэтому Криштиану никогда не пил ни капли спиртного. Он хотел добраться до вершины мира. И он вбил себе в голову, что на этом пути к звездам он никогда не забудет, откуда он вышел, поддерживая всех, делая для каждого больше, чем они когда-либо мечтали.
В день, когда он превзошел невиданную ранее отметку (200 матчей за сборную), пришло время чествовать самого совершенного из всех несовершенных людей. Он победитель, несмотря на все неудачи. Время отметить его озорную мальчишескую улыбку, ту самую, которая была у него, когда двадцать лет назад Сколари позвонил ему в первый раз. У него были неухоженные зубы, прыщи и худощавое тело. Но у него была та же улыбка и та же внутренняя сила, которые только он и боги могут знать и описать. Я всего лишь смертная. Вы и я. Криштиану — это нечто другое», — написала Авейру в соцсетях.
Минувшей зимой Роналду на правах свободного агента перешел в саудовский «Аль-Наср». Контракт звездного португальца с зарплатой 250 млн евро в год рассчитан до 2025 года. По итогам прошлого сезона Роналду провел 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил 14 мячей и отдал две голевые передачи. «Аль-Наср» с Роналду занял в чемпионате Саудовской Аравии второе место.
20 июня Роналду стал первым игроком в истории футбола, который провел 200 матчей за национальную сборную. Юбилейным матчем для Роналду стала гостевая игра отборочного раунда Евро-2024 против сборной Исландии (1:0). Перед матчем футболисту вручили сертификат книги рекордов Гиннесса, официально подтверждающий его достижение.
Предстоящий сезон станет для Роналду 22-м по счету на профессиональном уровне.