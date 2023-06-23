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16:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Фенербахче» пытается перехватить у «Бешикташа» контракт с «Газпромом»

Переговоры между российской энергетической компанией «Газпром» и турецким футбольным клубом «Бешикташ» зашли в тупик. Об этом сообщает турецкое издание Fotospor.

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Источник: Reuters

По информации источника, вероятность заключения спонсорской сделки значительно снизилась после того, как российская компания выдвинула дополнительные требования, а турецкий клуб получил предупреждения со стороны УЕФА.

При этом некоторые представители «Бешикташа» обращают внимание на попытки «Фенербахче» сорвать сделку и считают, что президент клуба Али Коч пытается получить спонсорский контракт с «Газпромом» для своего клуба.

Ранее сообщалось, что «Газпром» близок к заключению с «Бешикташем» трехлетнего спонсорского соглашения на сумму 78 млн евро. В сделку должно было войти размещение логотипа «Газпрома» на футболках стамбульского клуба, а также переименование домашнего стадиона команды Vodafone Park.

В минувшем сезоне турецкой Суперлиги «Бешикташ» завоевал бронзовые медали, а «Фенербахче» — серебряные. Чемпионский титул по итогам сезона завоевал «Галатасарай».

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