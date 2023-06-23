«Фенербахче» пытается перехватить у «Бешикташа» контракт с «Газпромом»
Переговоры между российской энергетической компанией «Газпром» и турецким футбольным клубом «Бешикташ» зашли в тупик. Об этом сообщает турецкое издание Fotospor.
Переговоры между российской энергетической компанией «Газпром» и турецким футбольным клубом «Бешикташ» зашли в тупик. Об этом сообщает турецкое издание Fotospor.
По информации источника, вероятность заключения спонсорской сделки значительно снизилась после того, как российская компания выдвинула дополнительные требования, а турецкий клуб получил предупреждения со стороны УЕФА.
При этом некоторые представители «Бешикташа» обращают внимание на попытки «Фенербахче» сорвать сделку и считают, что президент клуба Али Коч пытается получить спонсорский контракт с «Газпромом» для своего клуба.
Ранее сообщалось, что «Газпром» близок к заключению с «Бешикташем» трехлетнего спонсорского соглашения на сумму 78 млн евро. В сделку должно было войти размещение логотипа «Газпрома» на футболках стамбульского клуба, а также переименование домашнего стадиона команды Vodafone Park.
В минувшем сезоне турецкой Суперлиги «Бешикташ» завоевал бронзовые медали, а «Фенербахче» — серебряные. Чемпионский титул по итогам сезона завоевал «Галатасарай».