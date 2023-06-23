«Фенербахче» пытается перехватить у «Бешикташа» контракт с «Газпромом»

По информации источника, вероятность заключения спонсорской сделки значительно снизилась после того, как российская компания выдвинула дополнительные требования, а турецкий клуб получил предупреждения со стороны УЕФА.

При этом некоторые представители «Бешикташа» обращают внимание на попытки «Фенербахче» сорвать сделку и считают, что президент клуба Али Коч пытается получить спонсорский контракт с «Газпромом» для своего клуба.

Ранее сообщалось, что «Газпром» близок к заключению с «Бешикташем» трехлетнего спонсорского соглашения на сумму 78 млн евро. В сделку должно было войти размещение логотипа «Газпрома» на футболках стамбульского клуба, а также переименование домашнего стадиона команды Vodafone Park.