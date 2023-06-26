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14:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Известный футболист стал крестным отцом сына Мамаева

Нападающий «Динамо» Федор Смолов стал крестным отцом сына бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева.

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Футболист Павел Мамаев и его вторая супруга Надежда Санько крестили сына Тимофея, который появился на свет в июне прошлого года. На фотографиях с крещения также присутствует Федор Смолов.

Таинство крещения прошло 25 июня в храме святого Иоанна Крестителя у Новодевичьего монастыря.

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Известный футболист стал крестным отцом сына Мамаева
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