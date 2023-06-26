Известный футболист стал крестным отцом сына Мамаева
Нападающий «Динамо» Федор Смолов стал крестным отцом сына бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева.
Нападающий «Динамо» Федор Смолов стал крестным отцом сына бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева.
Футболист Павел Мамаев и его вторая супруга Надежда Санько крестили сына Тимофея, который появился на свет в июне прошлого года. На фотографиях с крещения также присутствует Федор Смолов.
Таинство крещения прошло 25 июня в храме святого Иоанна Крестителя у Новодевичьего монастыря.