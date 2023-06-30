Иранским женщинам разрешили смотреть футбол на стадионах

Решение о снятии запрета, который действовал в стране почти 45 лет, сегодня анонсировал глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

«Женщины смогут пройти на стадионы. К счастью, совет национальной безопасности одобрил этот вопрос, и назначена рабочая группа, ответственная за его реализацию. Министерство внутренних дел, министерство спорта и молодежной политики, Федерация футбола и два учреждения министерства информации (разведки) занимаются планированием деталей прохода женщин на стадионы», — сказал Тадж.

Глава Федерации футбола отметил, что женщины смогут посмотреть матчи пока только на четырех стадионах в городах Сирджан, Исфахан и Ахваз. В ближайшее время для присутствия женщин будет подготовлен 78-тысячный стадион «Азади» в Тегеране, на котором проводит матчи национальная сборная Ирана.