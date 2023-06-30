Иранским женщинам разрешили смотреть футбол на стадионах
Высший совет национальной безопасности Ирана одобрил присутствие женщин на футбольных стадионах. Об этом сообщает агентство ISNA.
Высший совет национальной безопасности Ирана одобрил присутствие женщин на футбольных стадионах. Об этом сообщает агентство ISNA.
Решение о снятии запрета, который действовал в стране почти 45 лет, сегодня анонсировал глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.
«Женщины смогут пройти на стадионы. К счастью, совет национальной безопасности одобрил этот вопрос, и назначена рабочая группа, ответственная за его реализацию. Министерство внутренних дел, министерство спорта и молодежной политики, Федерация футбола и два учреждения министерства информации (разведки) занимаются планированием деталей прохода женщин на стадионы», — сказал Тадж.
Глава Федерации футбола отметил, что женщины смогут посмотреть матчи пока только на четырех стадионах в городах Сирджан, Исфахан и Ахваз. В ближайшее время для присутствия женщин будет подготовлен 78-тысячный стадион «Азади» в Тегеране, на котором проводит матчи национальная сборная Ирана.
После Исламской революции в Иране в 1979 году женщинам было запрещено смотреть на стадионе соревнования, в которых участвуют мужчины. Женщин пускали лишь на отдельные матчи — впервые это случилось в октябре 2019 года, когда сборная Ирана разгромила Камбоджу (14:0) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.