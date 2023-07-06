Вынесен приговор бывшему генеральному директору ФК «Тамбов»
Бывший генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова признана виновной в мошенничестве.
Бывший генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова признана виновной в мошенничестве.
«Ольга Коновалова признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере).
В суде установлено и доказано, что Коновалова, занимавшая должность генерального директора АФК “Тамбов”, с целью хищения денежных средств, перечисленных футбольному клубу в качестве субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение спортивного сезона 2019−2020 годов, в период с 01.11.2019 по 06.11.2019 похитила денежные средства в сумме 708 155 рублей, переведя их на расчетный счет подконтрольной ей организации, и впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила Управлению по физической культуре и спорту Тамбовской области материальный ущерб на указанную сумму.
Судом виновной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — говорится в сообщении прокуратуры Тамбовской области.
Футбольный клуб «Тамбов» существовал с 2013-го по 2021 год. С 2016 года выступал в ФНЛ. В 2019 году стал победителем ФНЛ и в сезонах-2019/20 и 2020/21 выступал в РПЛ.