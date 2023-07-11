УЕФА и ФИФА помешали «Газпрому» стать спонсором «Бешикташа»

По информации источника, новым титульным спонсором «Бешикташа» станет авиакомпания Emirates, которая также получил права на название домашнего стадиона стамбульцев. За название стадиона турецкая команда получит в общей сложности более 27 миллионов евро за три года, еще пять миллионов предусмотрены за размещение логотипа компании на форме команды. Официально о заключении соглашения будет объявлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Газпром» был готов заключить с «Бешикташем» трехлетнее спонсорское соглашения на общую сумму 78 миллионов евро. После срыва переговоров с турецким клубом российская компания начала переговоры о титульном спонсорстве с хорватским клубом «Хайдук».
«Газпром» с 1997 года является титульным спонсором санкт-петербургского «Зенита». В 2010 году российская компания стала титульным спонсором сербского клуба «Црвена Звезда». Также с 2007 по 2022 год «Газпром» был титульным спонсором немецкого «Шальке».