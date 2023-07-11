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11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА и ФИФА помешали «Газпрому» стать спонсором «Бешикташа»

Переговоры российской энергетической компании «Газпром» с турецким футбольным клубом «Бешикташ» были прекращены из-за возможных юридических препятствий со стороны УЕФА и ФИФА. Об этом сообщает издание Aksam.

Бешикташ
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Источник: Reuters

По информации источника, новым титульным спонсором «Бешикташа» станет авиакомпания Emirates, которая также получил права на название домашнего стадиона стамбульцев. За название стадиона турецкая команда получит в общей сложности более 27 миллионов евро за три года, еще пять миллионов предусмотрены за размещение логотипа компании на форме команды. Официально о заключении соглашения будет объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Газпром» был готов заключить с «Бешикташем» трехлетнее спонсорское соглашения на общую сумму 78 миллионов евро. После срыва переговоров с турецким клубом российская компания начала переговоры о титульном спонсорстве с хорватским клубом «Хайдук».

«Газпром» с 1997 года является титульным спонсором санкт-петербургского «Зенита». В 2010 году российская компания стала титульным спонсором сербского клуба «Црвена Звезда». Также с 2007 по 2022 год «Газпром» был титульным спонсором немецкого «Шальке».

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