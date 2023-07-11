УЕФА и ФИФА помешали «Газпрому» стать спонсором «Бешикташа»

По информации источника, новым титульным спонсором «Бешикташа» станет авиакомпания Emirates, которая также получил права на название домашнего стадиона стамбульцев. За название стадиона турецкая команда получит в общей сложности более 27 миллионов евро за три года, еще пять миллионов предусмотрены за размещение логотипа компании на форме команды. Официально о заключении соглашения будет объявлено в ближайшее время.