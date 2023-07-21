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13:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ланс» договорился о переходе 19-летнего игрока сборной Узбекистана

Узбекский защитник Абдукодир Хусанов в ближайшее время станет игроком клуба Лиги чемпионов.

Энергетик-БГУ
Ланс
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Источник: Reuters

Центральный защитник сборной Узбекистана и белорусского клуба «Энергетик-БГУ» Абдукодир Хусанов продолжит карьеру в «Лансе», сообщает ведущее французское спортивное издание L'Equipe.

19-летний футболист уже получил визу и в ближайшее время присоединится к французской команде.

Хусанов начал карьеру в «Бунедкоре», а весной 2022-го оказался в чемпионате Белоруссии. Он провел 37 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. В его активе 3 игры за сборную.

«Ланс» в минувшем сезоне Лиги 1 занял второе место и впервые с сезона-2002/03 сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов.

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 «Ланс» договорился о переходе 19-летнего игрока сборной Узбекистана
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