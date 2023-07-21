«Ланс» договорился о переходе 19-летнего игрока сборной Узбекистана
Узбекский защитник Абдукодир Хусанов в ближайшее время станет игроком клуба Лиги чемпионов.
Энергетик-БГУ
Ланс
Узбекский защитник Абдукодир Хусанов в ближайшее время станет игроком клуба Лиги чемпионов.
Центральный защитник сборной Узбекистана и белорусского клуба «Энергетик-БГУ» Абдукодир Хусанов продолжит карьеру в «Лансе», сообщает ведущее французское спортивное издание L'Equipe.
19-летний футболист уже получил визу и в ближайшее время присоединится к французской команде.
Хусанов начал карьеру в «Бунедкоре», а весной 2022-го оказался в чемпионате Белоруссии. Он провел 37 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. В его активе 3 игры за сборную.
«Ланс» в минувшем сезоне Лиги 1 занял второе место и впервые с сезона-2002/03 сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов.