«Ланс» договорился о переходе 19-летнего игрока сборной Узбекистана

Центральный защитник сборной Узбекистана и белорусского клуба «Энергетик-БГУ» Абдукодир Хусанов продолжит карьеру в «Лансе», сообщает ведущее французское спортивное издание L'Equipe.

19-летний футболист уже получил визу и в ближайшее время присоединится к французской команде.

Хусанов начал карьеру в «Бунедкоре», а весной 2022-го оказался в чемпионате Белоруссии. Он провел 37 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. В его активе 3 игры за сборную.