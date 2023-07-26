Стала известна зарплата Арсена Захаряна в «Лацио»
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян согласовал свой контракт «Лацио». Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Динамо
Лацио
По информации источника, зарплата Захаряна в римском клубе составит 1,8 млн евро в год. «Лацио» подпишет с 20-летним россиянином пятилетний контракт.
Ранее сообщалось, что «Динамо» договорилось с «Лацио» об условиях продажи Захаряна. Сумма трансфера может составит 10 млн евро, еще 4 млн евро московская команда получит в качестве бонусов.
Захарян является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду бело-голубых с 2020 года. За три года полузащитник провел за команду 86 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 24 результативные передачи.
В прошлом сезоне «Лацио» провел свой лучший сезон в XXI веке, выиграв серебряные медали чемпионата Италии. Этой осенью римляне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.